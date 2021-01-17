Evinde yaşlı kronik hasta olan yüz yüze eğitime gitmeyebilir mi? Koronavirüs salgını yaşamlarımıza uzaktan eğitim gerçeğini dahil etti. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan kısıtlama kararları vaka sayılarına yansıdı. Vaka sayıları azalınca da vatandaşlar yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

İsteyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen pek çok konuya CNN Türk ekranlarında cevap verdi. Bakan Selçuk, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlanmasını planladıklarını ancak durumun salgının seyriyle ilintili olduğunu belirtti. Ayrıca Selçuk, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini vurguladı.

Kronik hastalığı bulunan, yaşlı ya da kronik hastalıkları bulunanlarla aynı evde yaşayan çocukların yüz yüze eğitimle ilgili zorunluluğu olup olmadığı konusuna da Bakan Ziya Selçuk açıklama getirdi.

İsteğe bağlılık hususunda Bakan Selçuk, “Elbette böyle bir sürece girilebilir. Çünkü tümüyle kontrol altında tutulabilen bir hadiseden söz etmiyoruz. Bundan dolayı birtakım sağlık sorunları bulunan, evinde hastası olan, kronik rahatsızlıkları olan bazı ailelerimiz ve çocuklarını aynı potada değerlendirmek doğru olmaz" dedi.