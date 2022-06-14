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Medya İstese ters kelepçe taktırırmış! Şımarık Aleyna suçluları mı koruyor?
Medya

İstese ters kelepçe taktırırmış! Şımarık Aleyna suçluları mı koruyor?

Sosyal medya hesabından yaptığı skandal açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tilki "Konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır" ifadelerini kullandı. Bu sözler "kimi koruyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:39:00 - 2022-06-14 13:53:21
İstese ters kelepçe taktırırmış! Şımarık Aleyna suçluları mı koruyor?

Toplum ahlakını bozma girişimlerinde basamaklardan birisi olan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ters kelepçe ile alırlar

Son dönemde rezil klipleri ve skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" ifadelerini kullandı.

Tilki'nin bu sözü “Kimi koruyor?” sorusunu akıllara getirdi.

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