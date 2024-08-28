  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'yi arkasına alan Koç Grubuna büyük şok! Reddedildiler

Harris'in sonu Biden gibi mi olacak? Canlı yayın için anlaştılar

"SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" DMM'den açıklama geldi

TB2 SİHA'lar ile Rusya'ya direnen Ukrayna'dan Türk düşmanlığı! Çok büyük ayıp ettiler

ABD'den 5 Kasım öncesi dikkat çeken ziyaret

O cemaatin kaos planı dehşete düşürdü! Kalkışmaya hazırlanıyorlar

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Eski Türkiye daha mı müreffehti? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamları paylaştı

Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında

Komünizm ile yönetilen Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınıyor! Bizim solcular şok geçirecek
Spor “İstersen yönetimi çağırayım onlara sor” Kerem Demirbay'ı çıldırtan soru
Spor

“İstersen yönetimi çağırayım onlara sor” Kerem Demirbay'ı çıldırtan soru

Yeniakit Publisher
2024-08-28 09:55:00 -
"İstersen yönetimi çağırayım onlara sor" Kerem Demirbay'ı çıldırtan soru

Galatasaraylı Kerem Demirbay, Young Boys maçı sonrası bir muhabirin sorusuna çok sinirlendi.

Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenilip, Şampiyonlar Ligi'nin kapısından döndüğü maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, bir muhabirin sorusu karşısında çileden çıktı.

Sarı kırmızılı futbolcu karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"Üzgünüz. Bugün böyle bir maç oynadığımız için. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Futbol çok basit ama bugün başaramadık. Yakışanı yapamadık. Galatasaray için, camiamız için, ülkemiz için üzgünüm. Avrupa Ligi'ne girdik. Galatasaray'ı, bize yakışanı yapmak istiyoruz. Yola devam edeceğiz.

Galatasaray'da büyük oyuncular, büyük karakterler var. Ben de onlardan biriyim. Burada hak eden formayı alır."

Bir muhabirin, "Üzgünsünüz ama rakip takımla arada ciddi anlamda maaş bütçesi farkı var. Neler söylersin?" sorusu Kerem Demirbay'ı sinirlendirdi.

Kerem, "İstersen yönetimi çağırayım, onlara sor? Ben futbolcuyum. Benimle alakalı değil" cevabını verdi.

Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak
Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

Spor

Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Young Boys: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Young Boys: 1

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Young Boys: 1

Galatasaray, Devler Ligi’ne veda etti
Galatasaray, Devler Ligi’ne veda etti

Spor

Galatasaray, Devler Ligi’ne veda etti

Kerem Demirbay: Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık
Kerem Demirbay: Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık

Spor

Kerem Demirbay: Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23