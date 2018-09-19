İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Her çalışan çalıştığının karşılığına almak ister. Bir işçi çalıştığı iş yerinden ayrılması durumunda kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatını da alabilir mi? İhbar hangi durumlarda alınabilir? Kendi rızasıyla işten ayrılan bir çalışan ihbar tazminatını alabilir mi? İhbar almak isteyen bir işçi ne yapmalı? İhbar alma şartı nedir? Kimler ihbar alabilir?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.