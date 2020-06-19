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Ekonomi

İşten çıkartılanlar başka pozisyonlara atanır mı?

Görevden alınanlar başka pozisyonda işe alınır mı? Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun ile kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananların, görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde tabi olacakları hükümler yeniden belirlendi. Peki işten çıkartılanlar başka pozisyonlara atanır mı? Görevden alının memurlar başka pozisyonlara atanır mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:48:00 - 2020-06-19 16:49:31
İşten çıkartılanlar başka pozisyonlara atanır mı?

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit  edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili,  ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına  ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına  atanabilecek. Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları  dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek. Müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonlarının tercihinde ise  atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde  bulundurularak takdir edilecek.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  kesintisiz olarak en az 2 yıl fiilen görev yapanlar, görevden alınmaları veya  görev sürelerinin sona ermesi halinde 2 yıl süreyle daha önceki görevine ait  ödemelerden yararlanacak. Daha önce bulundukları ya da öğrenim durumları  itibarıyla elde ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanmaları  durumumda da ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.

 

 

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