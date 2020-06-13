İşten çıkarmalar ne kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işten çıkarmalara ilişkin olarak "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." dedi.