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Ekonomi

İşten çıkarmalar ne kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işten çıkarmalara ilişkin olarak "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:31:00 - 2020-06-13 12:34:07
İşten çıkarmalar ne kadar uzatıldı?

Koronavirüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz’a kadar devam edecekti. İşten çıkarmalar uzatılmış olundu. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

 

 

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