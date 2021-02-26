İşten çıkarma yasakları ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar

İşten çıkarma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. İşten çıkarma yasağı, Türkiye'nin koronavirüs salgınında ekonomik önlemler kapsamında getirilen düzenlemeler arasında yer alıyor. Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının süresinde uzatılmaya gidildi. Pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart’a kadar devam edecek. 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar alınacak?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

Nakdi ücret desteği ne kadar?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

İşsizlik parası ne kadar veriliyor?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.