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Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı son tarihi
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı son tarihi

Koronavirüs vaka sayılarının azalması ve aşı çalışmalarının olumlu yönde ilerlemesinin ardından başlatılan kademeli normalleşme sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? oldu. İşçiler de işverenler de işten çıkarma yasağı son tarihi araştırıyorlar. Peki işten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı kalkacak mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:04:00 -
İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı son tarihi

Kademeli normalleşme ile birlikte işçi ve işverenler işten çıkarma yasağının ne zaman sonlanacağına dair araştırma yapıyorlar. Belirli durumlar haricinde işverenin işçisinin sözleşmesini feshetmesi 17 Ocak’a kadar yasaktı. Bu tarih 2 ay daha uzatılarak 17 Mart son gün oldu. Bu ayın 17’sinde bitecek olan işten çıkarma yasağı uzayacak mı?

Koronavirüs döneminde çalışan vatandaşlara destek amaçlı işten çıkarma yasağı gelmişti. Eğer herhangi bir işveren haksız olarak bir işçisini çıkarırsa brüt asgari ücret miktarınca ceza kesilir. İşten çıkarma yasağı son tarihi 17 Mart Çarşamba günüdür. Yasağın uzatılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılması bekleniyor.

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