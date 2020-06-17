Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik güçlükler yaşamaması için birtakım önlemler aldı. Bu önlemlerden biri de işten çıkarma yasağı. 17 Nisan -17 Temmuz arasında çalışanlar işlerinden çıkarılamayacak. Vatandaşlar bu yasağın uzayıp uzamayacağını merek ediyor. İşte, detaylar.

İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı kaç ay uzadı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız" diye konuştu.