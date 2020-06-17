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Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı kaç ay uzadı?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle önemli çalışmalar yapıldı. 17 Nisan’da 3 ay geçerli işten çıkarma yasağı geldiği açıklandı. Vatandaşlar “İşten çıkarma yasağı kalktı mı?” , “İşten çıkarma yasağı bitti mi?” , “İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?” , “İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?” , “İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?” , “İşten çıkarma yasağı uzadı mı?” , “İşten çıkarma yasağı ekim ayına uzadı mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:45:00 -
İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı kaç ay uzadı?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik güçlükler yaşamaması için birtakım önlemler aldı. Bu önlemlerden biri de işten çıkarma yasağı. 17 Nisan -17 Temmuz arasında çalışanlar işlerinden çıkarılamayacak. Vatandaşlar bu yasağın uzayıp uzamayacağını merek ediyor. İşte, detaylar.

İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı kaç ay uzadı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız" diye konuştu.

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