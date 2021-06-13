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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Pandemiyle beraber hayatımıza giren bu fesih yasağı geçtiğimiz sene ilk defa uygulanmıştı. İstisnai durumlar dışında işten çıkarma yapılamayan uygulamanın bitiş tarihi merak ediliyor. Peki işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? 2021 işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 01:13:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ile ilgili son uzatma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Belirtilen tarihe 3 haftalık bir süre kala yasağın ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.

İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

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