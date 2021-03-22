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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgın dönemi boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Böylelikle çalışanlar düşünülmüştü. 2 Mart 2021 tarihinden itibaren normalleşme süreci kısmen başladı. Normalleşme sürecine girdikten sonra da işten çıkarma yasağı ile ilgili gelişme yaşandı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 20:07:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Soruları milyonlarca çalışan vatandaş tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle işten çıkarma yasağı ile ilgili hükümetten yeni bir karar alındı.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 2 ay süre ile daha uzatılmıştı. Bu karar kapsamında 17 Mart tarihinde sona erecek olan İşten çıkarma yasağı iki ay süre daha uzatılmış oldu. Böylelikle İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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