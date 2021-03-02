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Gündem İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?
Gündem

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

Koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerine en aza indirmek için uygulanan bazı yasaklardan biri de işten çıkarma yasağıdır. İşten çıkarma yasağının ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. Peki İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:54:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

Pandemi döneminde vatandaşın menfaatine yönelik pek çok uygulamalar yapıldı ve yapılıyor. Bu uygulamalardan biri olan işten çıkarma yasağı ilk olarak geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde başladı. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılarak 17 Mart 2021’e kadar devam edecek.

Haziran’a kadar uzatılma ihtimali bulunuyor

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya hak tanıyor.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı zamanında yüz kızartıcı suç işleyen çalışanların sözleşmeleri sona erdirilebiliyor.

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