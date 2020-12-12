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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı son gün
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı son gün

İşten çıkarma yasağı bitti mi? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için işveren ve çalışanlara yönelik pek çok tedbir kararı alındı. Alınana kararlardan biri de işten çıkarma yasağı oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı uzadı mı? | İşten çıkarma yasağı kaç ay uzadı? | İşten çıkarma yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:02:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı son gün

İşten çıkarma yasağı bitti mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayında işverenler ve çalışanlar için pek çok önemli karar alındı. Nisan ayından itibaren salgının da seyriyle birlikte işten çıkarma yasağı birkaç kez uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı son gün

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri göz ününde bulundurularak işten çıkarma yasağı getirildi. 17 Kasım 2020’de bitmesi gereken karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla iki ay daha uzatıldı.  Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’de sona erecek.

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