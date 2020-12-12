İşten çıkarma yasağı bitti mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayında işverenler ve çalışanlar için pek çok önemli karar alındı. Nisan ayından itibaren salgının da seyriyle birlikte işten çıkarma yasağı birkaç kez uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı son gün

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri göz ününde bulundurularak işten çıkarma yasağı getirildi. 17 Kasım 2020’de bitmesi gereken karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’de sona erecek.