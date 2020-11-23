İşten çıkarma yasağı bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayı itibariyle işten çıkarma yasağı uygulanmaya başladı. Söz konusu birkaç kez uzatıldı. Vatandaşlar işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşten çıkarma yasağı bitti mi?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020’de sona erecekti. Alınan kararla süreç iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanana karara göre işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin maaşı 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok mekan kapatıldı ya da çalışma saatleri kısaltıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar işsiz kalmaktan endişe ediyor. Kulislerde salgının seyrine göre işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021’e kadar uzatılacağı konuşuluyor. Ancak bu resmi bir açıklama değil yalnızca tahmin. Belirttiğimiz gibi yasak 17 Ocak 2021’de sona erecek.