İşten çıkarılan işçi yanına aldığı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var
Kayseri'de mesai arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarılan işçi, fabrika önüne giderek işten çıkmasına sebep olan arkadaşlarını bekledikten sonra yanına aldığı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde, mesai arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarılan işçi dehşet saçtı. Yanına aldığı av tüfeği ile fabrika önüne giderek işten çıkmasına sebep olan arkadaşını beklemeye başlayan şüpheli, servis araçlarının çıkışa geçmesiyle yanında getirdiği tüfeğini ateşledi. Olayda araç içinde bulunan 5 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Gömedi Mahallesinde meydana geldi.
Tartıştığı arkadaşlarına ateş açtı
İddiaya göre, altın madeninde çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçi, mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu işten çıkarıldı.
Bunun üzerine işten çıkarılan kişi, tartıştığı arkadaşının içinde olduğunu düşünerek şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda araç içinde bulunan 5 maden işçisi yaralandı.
Jandarma firari şüpheli için çalışma başlattı
İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.