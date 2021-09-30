‘İstemezük’ ittifakı ancak kaos üretir

Yeni Akit Ankara



Bir yandan erken seçim istenirken, diğer yandan da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için gösterilecek aday konusunda işler karıştı. CHP’de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler adaylık konusunda öne çıkarken, parti içerisinde engelleme iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca Millet İttifakının üyelerin HDP ile görünmek istemiyor olması da dikkat çekiyor. Siyasiler, ‘Zillet’in röntgenini çekti...

Kolay kolay uzlaşamaz

AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, şunları dile getirdi: “Birbirine benzemez unsurların bir araya gelmesi yine önümüzdeki günlerde de pek çok konuda tartışacakları ve ayrışacaklarını gösterir. Zıtlaşması kaçınılmazdır. Çünkü ittifaklar, benzeyen unsurlar arasında olur. Benzemeyen unsurların ittifakı kaos üretir. Bunların kolay kolay uzlaşıp milletin gönlüne girebilmeleri mümkün değil. Millet nezdinde kirli ve karanlık ittifaklar deşifre oldukça milletten hak ettikleri cevabı alacak ve siyasi tarihin tozlu raflarına gidecekler.”

Kimlikleri bulamadılar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şunları söyledi: “Millet İttifakı’nın parçaları uzun süredir kimlik arayışı içerisindeler. Bu da CHP, İyi Parti ve HDP ortak mı değil mi? CHP, bu ittifakta gizleniyor. Çünkü HDP’nin TBMM’de olmasının nedenlerinden biri CHP’dir. Onun için HDP’nin hamisi CHP’dir. Ancak İyi Parti bu konularda çekinceli duruyordu. Ama HDP açıklamaları ile gizli ittifakı ortaya döktü. Bu durumdan da özellikle İyi Parti’nin tabanı çok rahatsız olduğu için de yöneticiler ittifakı saklı yürütmek istiyorlar.”