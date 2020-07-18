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Aktüel

İSTE'li öğrencilere evden çalışarak ek gelir imkanı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:42:56 -
İSTE'li öğrencilere evden çalışarak ek gelir imkanı

HATAY (AA) - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Vodafone ile yapılan iş birliği kapsamında öğrencilere evden çalışarak ek gelir kazanma imkanı sağlıyor.

İSTE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Dünyasıyla Entegrasyon Ofisinin öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, öğrenciler "serbest çalışan müşteri temsilcisi" olarak faaliyet gösterebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle uzaktan çalışmanın öğrenciler için önemli hale geldiğini belirtti.

Bu kapsamda Vodafone ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin devlet üniversiteleri arasında bir ilk olduğunu aktaran Dereli, desteklerinden dolayı Vodafone yöneticilerine teşekkür etti.

Dereli, İSTE öğrencilerinin çalışma saatlerini ve sürelerini de kendilerinin belirleyebileceğini anlattı.

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