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İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl olunur?

İsteğe bağlı sigortada emeklilik yaşı, İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları neler? İsteğe bağlı sigortada emeklilik süresi, İsteğe bağlı sigortada emeklilik maaşı, İsteğe bağlı sigortada emeklilik gün sayısı, İsteğe bağlı sigortada emeklilik prim gün sayısı ne kadar? sorularını isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmakta. Çalışmayan ev kadınları evlerinde binbir zahmetle iş yaparak az da olsa evin bütçesine katkıda bulunmakta. Kadınlar evde kazandıkları parayla emekli olabilir. Peki çalışmayan kadınlar emekli nasıl olur? Ev kadınları nasıl emekli olur? İsteğe bağlı sigortada emeklilik kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş şartı aranmakta.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl olunur?

İsteğe bağlı sigortada emeklilik yaşı, İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları neler? İsteğe bağlı sigortada emeklilik süresi, İsteğe bağlı sigortada emeklilik maaşı, İsteğe bağlı sigortada emeklilik gün sayısı, İsteğe bağlı sigortada emeklilik prim gün sayısı ne kadar? sorularını isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmakta. Çalışmayan ev kadınları evlerinde binbir zahmetle iş yaparak az da olsa evin bütçesine katkıda bulunmakta. Kadınlar evde kazandıkları parayla emekli olabilir. Peki çalışmayan kadınlar emekli nasıl olur? Ev kadınları nasıl emekli olur? İsteğe bağlı sigortada emeklilik kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş şartı aranmakta. 

Kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı ve daha düşük primle emekli olma hakkı tanınıyor. Kısacası çalışmalar kadınlar isteğe bağlı sigortada emeklilik hakkına sahip bunun için yapılması gerekenler şunlar:

- İsteğe bağlı sigorta,

- Vergisiz esnaflık,

- Doğum borçlanması.

‘Esnaf Muafiyet Belgesi belgesi nedir?

Vergi kanununda düzenlenen ‘Esnaf Muaflığı’ özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alabiliyor.

İsteğe bağlık sigortada emeklilik primi ne kadar?

Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK’ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2019 için ödenecek prim tutarı ise 709 lira. Normalde prim 819 lira. 110 liralık avantaj var. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2020’de 27, 2021’de 28, 2022’de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

İsteğe bağlık sigorta emeklilik maaşı ne kadar?

İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları Bağkur’a göre düzenleniyor. Bunun için kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor. 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3 bin 600 günle isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp bu kez 58 yaşında emekli olabiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
  1. İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl olunur?
  2. İsteğe bağlık sigortada emeklilik primi ne kadar?
  3. İsteğe bağlı sigortada emeklilik yaşı
  4. İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları neler?
  5. İsteğe bağlı sigortada emeklilik süresi
  6. İsteğe bağlı sigortada emeklilik maaşı
  7. İsteğe bağlı sigortada emeklilik gün sayısı
  8. İsteğe bağlı sigortada emeklilik prim gün sayısı ne kadar?

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