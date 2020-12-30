İsteğe bağlı sigorta nedir, ne kadar nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı sigorta nedir? İsteğe bağlı sigorta, herhangi bir sigortalı işyerinde çalışmayan, 4/a kapsamındaki sigortalılardan olup ayda 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu olmayanların kendi sigorta primlerini kendilerinin ödenmesidir.

Kimler isteğe bağlı sigorta öder?

18 yaşını doldurmuş olmak,

Türkiye'de ikamet etmek,

Yasa kapsamınca sigortalı olma zorunluluğu bulunacak şekilde çalışmamak,

4/a kapsamındaki sigortalılardan olmakla birlikte ayda 30 günden az çalışmak veya tam gün çalışmamak (part-time çalışmak).

Kendi sigortalılığı sebebiyle aylık bağlanmamış olmak şartlarını taşımak gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta ücreti ne kadar?

Yeni yılda isteğe bağlı sigortalı olacakların ödeyecekleri aylık primler de yükseldi. İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. 2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144.8 lira ödeyecekler. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise en çok 2021’de 8.586 lira yatırabilecekler.

İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar nereden emekli olur?

İsteğe bağlı sigortaprimi ödeyerek genel sağlık sigortasının sağladığı imkanlardan yararlanılabilecek ve emekli olunabilecek sigorta kolları şunlardır:

İsteğe bağlı BAĞKUR (4/b sistemi)

İsteğe bağlı Ek 5 Tarım sigortası (SSK)

Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞKUR (4/b sistemi)

İsteğe bağlı emekli sandığı ödemesi (4/c sistemi).