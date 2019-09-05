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'İstediğimiz sonuçları alamadık ama...'

Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, esas amaçlarının takımı pekiştirmek olduğunu belirterek, ilk üç maçta puan ortalamasını yukarıya çekmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:06
'İstediğimiz sonuçları alamadık ama...'

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman, ligde oynadıkları ilk 3 maçı değerlendirdi. Kocaman, "Oynadığımız maçlardan ikisinin içeride, birinin de Galatasaray deplasmanı olması ve bir sonraki 3’ünün deplasman olduğu 4 maçlık seri öncesinde içeride oynadığımız MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarını kazanarak puan ortalamasını yukarıya çekmeyi çok arzu ediyorduk. Ama olmadı. İçeride kuvvetli bir oyun oynadığımız MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında oyunun büyük bölümünde kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmemize rağmen açıkçası istediğimiz sonuçları alamadık. Galatasaray gibi güçlü bir rakip karşısında golden sonraki oyunumuz bu anlamda bizim istediklerimizi yaptığımız bir dönemi içeriyordu. Üç maçtan sonuç dışında geleceğe yönelik söyleyebileceğim en önemli ve olumlu şey; MKE Ankaragücü maçındaki oyunun etrafında ilerlemeye başlarsak puan ortalamamız istediğimiz seviyeye gelecek ve hatta istediklerimizi elde etme şansını bize verecek olması. Önümüzdeki 3 maçı oynadıktan sonra bu düşüncemi biraz daha kuvvetli olarak söyleyebilirim. İçeride ve dışarıda olmak üzere iki tane kuvvetli oyunumuz gözüküyor ama tabiki de esas amacımız önce takımı oturtmak, pekiştirmek ve Antalyaspor maçında da çok net bir şekilde gözüken kırılganlığımızı ortadan kaldırma konusunda oyunumuzda ısrar etmek ve bunu olumlu galibiyetlerle süsleyebilmek. Bunu yapabilirsek bu sene bizim adımıza iyi bir sene olabilir. Bunun sinyallerini alıyoruz” dedi.

"TEMEL AMACIMIZ TAKIMIN VE KULÜBÜN KUVVETLİ OLMASI"

Transfer döneminde gelen-giden oyuncular hakkında da konuşan Kocaman, “Temel amacımız takımın ve kulübün kuvvetli olması. Bu yolda işin en önemli kısmı ekonomiden geçiyor. Bütün transfer dönemlerinde kaliteyi ve kuvveti düşürmeden hatta tam tersine daha arttırarak hem yaş ortalamasını daha makul bir seviyeye getirebilmek, uzun zamandır şişmiş olan ücretleri biraz daha akılcı bir düzeye çekmek en büyük hedefimizdi. Geçen sene önümüzde yazılanlarla ve zihnimizde kalanları bir araya getirerek küçük çaplı bir operasyon yaptığımızı söyleyebilirim. Belki bunu olanaklar ölçüsünde bir adım daha genişletebilirdik. Yönetimimiz hem giden hem de gelen oyuncularla yapabileceği fedakarlıkların en iyisini yapmaya çalıştı” diye konuştu.

"OYNAMAYA ADAY OYUNCULARI KADROMUZA KATTIK"

Kadroya 6 yeni oyuncunun katıldığını da ifade eden Aykut Kocaman, "Aramızda 6 yeni arkadaşımız katıldı. Altınordu’dan gelen kalecimiz dışında hepsi şu anda takımda oynamaya aday gözüküyorlar ve oynaması düşünülerek alınmış oyuncular. Bunun yanı sıra geçen sene çokça yaşadığımız ama bu sezonun ilk 2 haftasında yaşamadığımız alternatif oyuncu sıkıntısını da ortadan kaldırmış gibi gözüküyoruz. Geçen sene başka takımlarda kiralık olan Ali Yaşar ve Savaş Polat’ı da aramıza dahil ettik. İkisi de kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede kadroyu zorlayacak ve takımın ana oyuncusu olacak gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla onları da ilave ettiğimiz zaman aramıza 8 oyuncu geldi. Bununla birlikte hem bize hem de kendilerine fayda sağlamayacağını düşündüğümüz birkaç arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Artık transfer dönemi bitti ve son şeklini alan kadromuzu TFF’ye ilettik. Bundan sonra söylenecek tek şey hayırlı uğurlu olması. Yaptığımız planların büyük kısmının doğru çıkması sezonun geri kalanında en büyük beklentimiz ve hayalimiz olacak” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Yukatel Denizlispor ile 4'üncü haftada oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Konyaspor'da akşam saatlerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci ile takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado katılmadı. İlk bölümü salonda yapılan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, core ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Sahadaki bölümü çabukluk hareketleri ile devam eden antrenman 3 grupta oynanan topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:06
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