İşte zirveye damga vuran 3. madde!

yeniakit.com.tr-Dünyanın gözü bugün Tahran'da düzenlenen 3'lü zirveye çevrildi. İran'ın başkenti Tahran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Suriye zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası liderler 13 maddelik ortak bir bildiri yayımlarken Başkan Erdoğan'ın 'ateşkes' ibaresinin konulmasını istediği bildirinin 3. maddesi toplantıya damga vurdu.



3. MADDE NE DİYOR?



İşte Başkan Erdoğan'ın 'ateşkes'in açık olarak yazılmasını istediği Rusya Devlet Başkanı Putin'in de önce 'haklısınız' diyerek destek verdiği sonra ise kıvırdığı 3. madde;



3. Sahadaki güncel durumu ele almışlar, 4 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da yapılan son toplantılarının ardından Suriye Arap Cumhuriyeti’yle ilgili meydana gelen gelişmeleri değerlendirmişler ve aralarındaki mutabakat uyarınca üçlü eşgüdümü sürdürmek hususunda hemfikir kalmışlardır. Bu çerçevede, İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki durumu görüşmüşler ve bu konuyu yukarıda belirtilen ilkelere ve Astana formatını tanımlayan işbirliği ruhuna uygun olarak ele almayı kararlaştırmışlardır.