0553 313 94 23

İşte zirveye damga vuran 3. madde!

İran'ın başkenti Tahran'da Suriye zirvesi düzenlendi. Zirvede Başkan Erdoğan, yayımlanan bildirideki 3. maddeye dikkat çekerek 'ateşkes' ibaresinin konulmasını istedi. Peki bildirideki 3. maddede ne yazıyor.

07 Eylül 2018 Cuma 16:04
İşte zirveye damga vuran 3. madde!

yeniakit.com.tr-Dünyanın gözü bugün Tahran'da düzenlenen 3'lü zirveye çevrildi. İran'ın başkenti Tahran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Suriye zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası liderler 13 maddelik ortak bir bildiri yayımlarken Başkan Erdoğan'ın 'ateşkes' ibaresinin konulmasını istediği bildirinin 3. maddesi toplantıya damga vurdu.

3. MADDE NE DİYOR?

İşte Başkan Erdoğan'ın 'ateşkes'in açık olarak yazılmasını istediği Rusya Devlet Başkanı Putin'in de önce 'haklısınız' diyerek destek verdiği sonra ise kıvırdığı 3. madde;

3. Sahadaki güncel durumu ele almışlar, 4 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da yapılan son toplantılarının ardından Suriye Arap Cumhuriyeti’yle ilgili meydana gelen gelişmeleri değerlendirmişler ve aralarındaki mutabakat uyarınca üçlü eşgüdümü sürdürmek hususunda hemfikir kalmışlardır. Bu çerçevede, İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki durumu görüşmüşler ve bu konuyu yukarıda belirtilen ilkelere ve Astana formatını tanımlayan işbirliği ruhuna uygun olarak ele almayı kararlaştırmışlardır.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:04
  1. Ankara
  2. tahran zirvesi 3. madde
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. suriye zirvesi
  5. tahran zirvesinin sonuç bildirgesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halil İbrahim Ünver'in ölüm nedeni belirlendi!
    1. Halil İbrahim Ünver'in ölüm nedeni..
    2. İşte zirveye damga vuran 3. madde!
    3. Aşure Günü okunacak dualar nelerdir?
    4. İşte tarihi zirve sonrası 12 maddelik..
    5. Bakan Pakdemirli'den hibe müjdesi!
    6. Dünya bu anı unutmayacak! Başkan..
    7. Kırıkkale'de otomobil uçuruma..
    8. İdlib'ten kaçış başladı!
    9. Uşak'ta oğullarını üniversiteye..
    10. Aşure orucu ne zaman tutulur
    11. Galatasaray, Belhanda için kararını..
    12. Putin: Erdoğan'ın teklifiyle silahları..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de..
    14. Duvara merdiven dayayıp Türkiye'ye..
    15. Trabzon'da belediye otobüsü refüje..
    16. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan..
    17. Birleşmiş Milletler'den İdlib açıklaması
    18. Kritik zirve devam ederken BM'den..
    19. Hastanede iskele çöktü: 4 kişi yaralandı
    20. Zirve sonrası konuşan Erdoğan: İdlib..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    YPG: Afrin'e operasyon başlatacağız
    YPG: Afrin'e operasyon başlatacağız
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20