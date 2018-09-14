İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur karşılaşmaları oynanan 4 maç ile tamamlandı. Günün zorlu maçında ise Yeni Amasyaspor kendi sahasında Çorum Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atladı.14 Eylül 2018 Cuma 01:34
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.
Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Amasyaspor - Çorum Belediyespor: 1-0
Bartınspor - Çayırovaspor: 2-1
Nazilli Belediyespor - Karşıyaka: 2-0
Bağcılarspor - Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1
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