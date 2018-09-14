İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur sonuçları!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.

Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Amasyaspor - Çorum Belediyespor: 1-0

Bartınspor - Çayırovaspor: 2-1

Nazilli Belediyespor - Karşıyaka: 2-0

Bağcılarspor - Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1