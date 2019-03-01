İşte Zinedine Zidane'ın yeni adresi! Sezon sonu... Tecrübeli teknik adam Zinedine Zidane'ın Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Juventus'un başına geçeceği iddia edildi.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Marcelo ve teknik direktör Zinedine Zidane'ın önümüzdeki yaz Juventus'ta yeniden bir araya geleceğini iddia edildi. Juventus'a yakınlığı ile bilinen Tuttosport'ta yer alan habere göre; Sergio Reguilon'un Marcelo'nun yerini almasının ardından kadroya girmekte zorlanan Marcelo, Juventus'a transfer oluyor. Haberde ayrıca Juventus'un Allegri'den boşalan teknik adamlık görevine Zinedine Zidane'ı getirmek istediği belirtildi. Chelsea'de Sarri'nin yerine düşünülen Fransız teknik adamın yaz transfer döneminde Juventus'un başına geçeceği iddia edildi. (Gunes)

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