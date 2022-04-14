İşte Zekeriya Beyaz'ın 'günah defteri' ve 'mirası'

Gazetemiz Yazarı Zekeriya Say, geçtiğimiz günlerde ölen sözde ilahiyatçı Zekeriya Beyaz'ın geride bıraktığı icraatlerini sıraladı.

"Laikçi azınlığın gözde hocası Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın 84 yıllık ömrünün kısacık özeti böyleydi." diye yazan Say, Zekeriya Beyaz'a gönderilen çelenklere de dikkat çekti.

İşte o yazı:

“Türkiye’de apolitik yer yoktur” diyerek, üniversiteye siyaset soktu.

Alparslan Türkeş’in vefatından bir hafta sonra, “Biz bugün değil, çok önceden yola çıktık. Göğsümü gere gere adayım” diyerek MHP genel başkanlığına aday oldu.

Üstelik parti üyesi bile değildi.

Kongreden sonra, otel odasına kilitlenerek kongreye gitmesinin engellendiğini ve MHP Genel Başkanı olmasının önüne geçildiğini iddia etti.

Akabinde, “muhalif milliyetçi’ diye pazarlandı. Kuracağı partiye “Milli Sancak” ismini vereceği iddia edildi.

“Sancak” kendisine ait gazetenin adıydı.

Onunla çok operasyon yapmıştı.

Böyle bir konuşma olmadığı halde, Erbakan’ın, 13 Mayıs 1991 günü Sivas Çermik’te partili arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, “RP cihad ordusudur. Cihada para vermeyen cennete gidemez’’ dediğini yazmıştı.

Vural Savaş da Erbakan’ın ağzından çıkmadığı halde, Sancak gazetesinde kullanılan ifadeleri RP’nin “laiklik aleyhtarı faaliyetlerin odağı” iddiasına delil olarak kullanmıştı.

Siyasette tutunamayınca, akademik kimliği üzerinden kariyer planlaması yaptı.

Milletlere has Müslümanlık olmayacağı halde, “Türk Müslümanlığı” kavramını savundu.

“Biz İslam’la mükellefiz, Arapların örf ve adetleri ile sorumlu değiliz” dedi.

‘‘İslam ve Giyim Kuşam (Başörtüsü Sorununa Dini Çözüm)’’ başlıklı bir kitap yazarak tesettüre savaş açtı.

“Ne türban ne pantolon, en kutsalı don...” sözleri, laikçi azınlığın diline pelesenk oldu.

Kadınların mini etek ve göğüsleri tamamen açık bir şekilde namaz kılabileceği fetvasını verdi.

Erkeklerin de şortla namaz kılabileceğini söyledi.

“Orucu, beyinsiz iş yapan tutsun” diyerek,”asker, doktor, gazeteci” gibi beyin işiyle meşgul olanları oruçtan muaf tuttu.

“İkna odaları”nın mucidi olan CHP’li Nur Serter, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne dekan olarak atanınca da Yaşar Nuri Öztürk ile birlikte fakültede dilediği gibi at koşturdu.

Bir yandan manevi değerleri tahrif ile uğraşırken, diğer yandan güncel meselelerle ilgili yorumlar yaptı.

“Abdullah Öcalan asılmasın” dedi.

“Ermeniler öldürüldüler, canını kurtaranlar kaçtılar. Bunların toprakları ortada kaldı. Gözü açıklar buralara sahip oldular” diyerek, Orhan Pamuk’tan yıllar evvel Ermenilere yönelik sözde “soykırım” yapıldığı zırvasını dillendirdi.

İslam’a ve Müslümanlara büyük zulümler eden 28 Şubat’ın ceberut paşalarından Güven Erkaya için, “Mekânı cennet olsun’’ niyazında bulundu.

Bağımsız Türk Ortodoks Patriği Selçuk Erenerol için Panayia Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreninde Fatiha Suresi’ni Türkçe okuyarak, kilisedekilere dua ettirdi.

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