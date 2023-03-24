İşte yüzyılın dalaveresi! Yok böyle bir skandal

Altılı masanın, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yaptığı ittifakı "yüzyılın dalaveresi" olarak nitelendiren Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Çevrilen bu dümene; siyasetçisi, medyacısı, sahte parti üyeleriyle hep beraber inanıyorlarmış gibi yapıyorlar" dedi.

Tayiz, şunları kaydetti:

"Toplumsal ve siyasal değerlerin bu kadar tersine döndüğü başka bir zaman dilimine veya ülkeye rastlamak ne kadar mümkün?

Düşünün, CHP Genel Başkanı ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeni yüzyılını terör örgütü PKK/HDP'yle birlikte kuracağını açıklayabiliyor. Partilileri alkışlıyor, medyası zil takıp oynuyor. Tabanları da sevinçten tencere tava çalıyor.

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Hep birlikte bunu gayet normal buluyorlar.

Muhalefet medyası, coşkulu yayınlar yapıyor, izleyicilerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK/HDP'yle birlikte Türkiye'yi yeni, özgür demokratik yüzyıla taşıyacağına inandırmaya çabalıyor.

İktidar tarafı ise tüm bu olup bitenleri normal bulmuyor fakat pek kabul edilmez de görmüyor. Muhalefetin/CHP'nin PKK'yla ittifakı asıl bu noktadan güç alıyor.

AK Parti'de gerçekleri muhalefetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne vuran, onu paçavraya çeviren hatiplerin azlığı, iktidar tarafının sorununun aslında ne kadar büyük olduğunu da işaret ediyor.

Bu eğilimler birleştiğinde; CHP'nin ülkeyi yıkmak için kurulan bir terör örgütüyle 'ülkeyi kurtarmak adına' ittifak yapması normal karşılanabiliyor.

Ülkücü hareketin ve milliyetçilerin bir kısmı (İYİ Parti) PKK/HDP'yle aynı masada durarak Türkiye'nin yeni yüzyılını ortak inşa edeceklerine inanıyorlar. Bu ne garabet!

Solcuların hali de böyle. Kimi saf olduğu için, kimisi de ikbal peşinde koştuğu için bu dümene kanıyor; ancak hiç kimse "PKK'yla yeni Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz" safsatasına inanacak kadar da aptal değil. Yüzyılın dalaveresini çeviriyorlar.

Çevrilen bu dümene; siyasetçisi, medyacısı, sahte parti üyeleriyle hep beraber inanıyorlarmış gibi yapıyorlar. Amacın Türkiye'nin yeni yüzyılını kurmak değil de yıkmak olduğunun gayet farkındalar.

İktidarın tek umudu 15 Temmuz'da sokağa inerek devleti kurtaran milletin, bu kez yine harekete geçerek, aynı ferasetle sandıkta ülkeyi darbecilere, işgalcilere ve onların siyasi işbirlikçilerine bırakmamasına kalmış.

Millet bir kez daha aynı refleksi gösterecek mi? Buna takati kaldı mı? Son beş yılda milleti takatten düşürmek için o kadar çok psikolojik harekât düzenlendi ki, saflardan kopanların sayısı hiç de az değil. Hâlâ tek teselli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tecrübe dolu liderliği."