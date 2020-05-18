İşte Yüreğir saldırganı! CHP, HDP’nin yoldaşı oldu

Hasan Eğrigöz Ankara

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van’ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’ne yardım götürmeye çalışırken eli kanlı PKK’lı teröristlerin saldırdığı ve 2 kişinin şehit olduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’na şimdi de CHP saldırdı.

“CHP ile HDP’nin attıkları adımlar aynı”

CHP ve HDP’nin fikir birliğinin yanı sıra, siyasi benzerliklerinin de olduğunu ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “HDP, CHP’nin oylarıyla Meclis’te. CHP olmasaydı, şu anda HDP’nin bir tek milletvekili Meclis’te olmayacaktı. Peki HDP kim? HDP, çok açık bir şekilde terör örgütü PKK’nın Meclis’teki uzantısı. Ve bu tablo, bu benzerlik şunu gösteriyor: demek ki fikir benzerliği, fikir birliği var. CHP’nin içinde Marksist-Leninist görüş hakim. HDP’de de bu görüş hakim. Siyasi benzerlikleri var. Onun için attıkları adımlar da birbirine benziyor. Van’daki hadisede sadece fakir, fukaraya yardım yapmak isteyen gönüllü Vefa grubu vardı. o bölgenin insanları ve sen bu insanları öldürüyorsun. Kurşun sıkan kim? PKK ve HDP’liler şu anda içerde. Şimdi de benzer olayı Adana’nın Yüreğir ilçesinde bu sefer CHP Gençlik Kolları yapıyor. PKK katiller ordusudur. İnsan sevdalısı değil. Ama en önemlisi bunların siyasi uzantısı HDP’yi aynı ittifak içerisinde oy veren kesimleri ben bu olaylar karşısında bir daha düşünmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“HDP, CHP ve İP’in kaos plânının bir parçasıdır”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, “Vefa Sosyal Destek grupları, imamlar, öğretmenler, ek ders ile öğretmenlik yapanlar yani devletimize gönüllü bir şekilde hizmet eden kıymetli insanlarından oluşan, yaşlılarımıza evine erzak götürmekten, maaşına varıncaya kadar hizmet eden ve Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri ile yardım ulaştırmaya çalışan, hayırlı hizmetler yapmaya çalışan gruplarımızdır. Van’da 2 tane Vefa Sosyal Destek üyesini PKK şehit etti. Adana’da CHP’liler saldırdı. Ama ben inanıyorum ki PKK’lı, PKK sevicisi olanlar tarafından yine aynı saldırı yapıldı. Hep şunu söylüyorum; HDP, CHP, İP bir oldular ülkede kaos, kargaşa oluşturmak istiyorlar. Bir anarşi ortamı doğurmak istiyorlar. İşte Vefa Sosyal Destek gruplarına yapılan saldırı da bu kaos planının bir parçasıdır. Bu saldırıları yapanları şiddetle kınıyorum. Lanetliyorum. Ama bunlar ne yaparsa yapsın, biz sabırla, sükunetle hizmete devam etmeliyiz. Cumhur İttifakı’nı yıkmak isteyen ve hedefleri Türkiye olan bu hain işbirlikçilere asla fırsat vermemeliyiz” değerlendirmesini yaptı.