İşte, yumurta hakkında doğru bilinen yanlışlar

Yumurta mutfaklarımızın olmazsa olmaz gıdalarından biridir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu gıda hakkında doğru bilenen yanlışları sizler için derledik.

İşte, yumurta hakkında doğru bilenen 6 yanlış!

1. Kolesterolü olanlar tüketmemeli

Yıllar yılı kolesterol korkusu yaşayanlar yumurtadan uzak kaldı. Evet, yumurta sarısı beyazına göre daha fazla yağ ve kolesterol içerir. Ancak günde 1 yumurta tüketmek size zarar vermez. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan mustarip olanlar, daha dikkatli olmalı ve haftada en fazla 3 yumurta yemelidir.

2. Yumurta sarısı kilo aldırır

Kilo kontrolü yapanlar yumurtanın sarısını tüketmekten kaçınır. Ama bu da doğru bilinen yanlışlardan biri. Amerikan Kalp Birliği, günde 1 adet yumurtanın sağlıklı diyetin bir parçası olacağını iddia ediyor. Yapılan araştırmalar, günde 1 adet yumurta yemenin tükettiğiniz kalori miktarını azalttığını kanıtladı. Ekmek ya da hamur işi tüketmek yerine yumurtayı tercih edebilirsiniz.

3. Çiğ yumurta sağlıklıdır

Bazı insanlar kaslarını genişletmek, sesini iyileştirmek ya da mide asidini azaltmak için çiğ yumurta yerler. Ancak çiğ yumurta beyazı pişmiş olanlar kadar emilmez ve B7 vitamin emilini engelleyebilir.

4. Beyaz ve kahverengi yumurta vardır

Yumurta kabuğunun rengi tavuğun türüne bağlıdır. Leghorn tavukların beyaz yumurtaları ve Rhode Island tavuklarının kahverengi yumurtaları vardır. Bazı ırkların (Araucana, Ameraucana ve diğerleri gibi) mavi ve yeşil yumurtaları bulunur. Renk, pigmente bağlıdır: Protoporfirin kabuğunu kahverengi yapar, biliverdin onu mavi ve yeşil yapar. Tavukların diyeti de önemlidir: Eğer bir tavuk yeterince amino asit almazsa, kabuk donuk olacaktır. Ancak yumurtanın kalitesini etkilemez.

5. Kahverengi yumurta daha sağlıklıdır

Yumurtaların faydaları diğer faktörlerle farklılık gösterebilir. Örneğin; güneşte çok fazla zaman harcayan bir tavuğun yumurtaları 3-4 kat daha fazla D vitamini içerir. Omega–3 bakımından zengin besinler yiyen tavukların daha fazla omega–3 içeren yumurtaları vardır.

6. Sarısı kaliteyi gösterir

Yumurta sarısının tonu tavuğun diyetine bağlıdır: Ne kadar karotenoidler varsa, o yumurtanın sarısı koyu olur. Mısır, yonca, ısırgan otu ve diğer bazı bitkiler sarıları daha parlak hale getirir. Tavuklar kafeslerde daha fazla zaman geçirirse, sarısı tonu, craksanten gibi gıda katkı maddeleri ile değiştirilebilir. Ancak tüm bu fenomenler sadece rengi etkiler (müşteriler genellikle parlak renkleri tercih eder ). Sarısı donuksa, yumurtaların kalitesiz veya çürük olduğu anlamına gelmez.

Kaynak: meraklimelehat.com