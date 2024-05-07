İşte yıllardır kimsenin bilmediği Türkiye'nin en şifalı suyu!

Bilim insanları tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda dünyanın en şifalı suyu Türkiye'nin başkenti Ankara'dan çıktı. Yeni doğal kaynak suyu araştırmasını tamamlayan uzmanlar araştırma sonucunda çıkarılan su kaynağının Avrupa'nın ve dünyanın en şifalı suyu olarak belirledi.

ANKARALILAR AKIN EDİYOR

Bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlanan veriler ile birlikte dünyanın en şifalı suyu Ankara'nın Ayaş ilçesinde keşfedildi. Ziyaretçilerin akın akın oraya koştuğu görülürken doğal kaynak suyunun birçok Ankaralı tarafından bilinmediği de belirtildi.

Yapılan tüm araştırmalar sonucunda en şifalı suyun Türkiye'nin başkentinde ortaya çıktığını belirten Ayaşlılar ilçenin tarihi dokusu, doğal güzelliklerinin yanı sıra suyuyla da ünlü çıktığı ifade edildi.

ANKARALILAR BİLMİYOR

Ankara'da yaşayanlar tarafından çok fazla bilinmeyen bu kaynak şehri ziyaret etmeye gelenler tarafından uğrak noktalar arasında yer alıyor. Her geçen gün rağbet daha da artarken şifalı suyun kaynağının neresi olduğu hakkında araştırmalarda devam ediyor. İncelemeler doğrultusunda bu suyun birçok hastalığa iyi geldiği belirtilirken yaşayan vatandaşlar tarafından da sıklıkla dile getiriliyor. Bilimsel araştırmaların ardından, Ayaş İçmece ve Kaplıcaları’nın 2 bin yıllık bir kaynak olduğu öğrenilirken, yalnızca 129 yıldır şifa amacıyla kullanılıyor.

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