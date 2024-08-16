İşte yeni tarife! Avrasya Tüneli’ne zam

Dün akşam Karayolları Genel Müdürlüğü Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini duyurmuştu.

Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 24 TL'den 33 TL'ye yükseldi. Motosikletler için ise yeni ücret 14 TL oldu.

Geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü'nde 399 TL'den 555 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 419 TL'den 585 TL'ye yükseltildi. Daha önce 49 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 70 TL oldu.

Bugün ise Avrasya Tüneli'ne zam geldi

Bugün ise Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam geldiğini duyurdu. Yapılan zam ile geçiş ücretleri yap zam ile 112 lirada 156 liraya çıkarıldı.

"KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." İfadesi kullanıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan 33 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü 419 liradan 585 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 liradan 70 liraya, Osmangazi Köprüsü ise 399 liradan 555 liraya yükseldi.

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