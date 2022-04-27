İşte yeni para koparma taktikleri! Netflix'ten kullanıcılarına bir gol daha

Netflix’in “usulsüz” hesap veya şifre paylaşımına karşı atacağı ilk adımları belli oldu. Netflix, Mart 2022’de kullanıcıların hesaplarını evlerinin dışında ekstra bir ücret karşılığında paylaşmasına olanak tanıyacak iki yeni paylaşım özelliğini test etmeye başladı.

Dijital yayın platformu Netflix geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatlarına yüzde 40 zam yapmıştı. Netflix şimdi de farklı bir yaptırım için kolları sıvadı.

Şirket, yalnızca birkaç ülkede geçerli olmak üzere, şimdiden bir planı yürürlüğe koydu.

Netflix, hizmeti ücretsiz olarak kullanan kişi sayısını azaltmak ve daha fazla abone kazanmak için şifre paylaşımından da para kazanabileceğini düşünüyor.

Bu amaçla, Mart 2022’de kullanıcıların hesaplarını evlerinin dışında ekstra bir ücret karşılığında paylaşmasına olanak tanıyacak iki yeni paylaşım özelliğini test etmeye başladı.

Şimdilik, şifreleri dünya çapında paylaşmak için Netflix’in ücretlendirilmesi konusunda endişelenmek için henüz çok erken gibi gözüküyor. Chip dergisinin haberine göre; Bu iki özellik şimdilik yalnızca Şili, Kosta Rika ve Peru’da kullanılabilecek.

Bu özelliklerin ilki olan Ekstra Üye Ekleme seçeneği, Standart ve Premium plan üyelerinin, evlerinin dışında yaşayan kişiler için iki adede kadar alt hesap eklemesine olanak tanıyor.

Her hesap kendi profiline, kişiselleştirilmiş önerilerine ve oturum açma bilgilerine sahip olacak. Bu özellik üyelere Şili’de 2.380 CLP, Kosta Rika’da 2.99 dolar ve Peru’da 7.9 PEN’e mal olacak.

İkinci özellik ise Profili Yeni Bir Hesaba Aktarmak olarak adlandırılıyor.

Netflix’in Temel, Standart ve Premium planlarındaki üyeler, hesaplarını kullanan birinin profil bilgilerini yeni bir hesaba veya fazladan bir üye alt hesabına aktarmasına izin verebilecek.

Temel olarak bu özellik, hesaplar arasında geçiş yapan profillerin görüntüleme geçmişi, Listem içeriği ve kişiselleştirilmiş öneriler de dahil olmak üzere hesap içeriğini korumasını sağlayacak.

Müşterilerin abone olmak veya aboneliklerini sürdürmek istemelerini sağlamak için Netflix’in reklam destekli bir plan veya başka bir anlaşma sunması da söz konusu olabilir.