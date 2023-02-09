  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı

Cumhuriyet yazarından aşağılık bir yazı daha! AFAD depremle uğraşıyor bunlar AFAD'la

İHA'lar deprem için havalandı! Muhteşem hizmet

Depremden 30 saat sonra kurtulan kadından dehşete düşüren iddia: Dükkanları için kestiler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Türkiye depremi sonrası ilgili yeni adım bakın ne: Maaşlar erken ödenecek!

Putin'den Türkiye için yeni talimat

Hoca marketi yağmalayanları ‘haramdır’ diyerek uyardı! Yağmacılar bakın ne yaptı

Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası

0-2 yaş arası çocuğu olanlar dikkat diyerek duyurdu: Bakanlık yardım için alınan kararı açıkladı!

'Depremi bildim' dedi, bilim insanları isyan etti: Uzman değil, kahin değil, şarlatan!
Spor İşte yeni hamle, yeni karar... O yıldızlar da kampanyaya katılıyor!
Spor

İşte yeni hamle, yeni karar... O yıldızlar da kampanyaya katılıyor!

Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun ardından Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın da kampanyaya katılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 16:48:00 - 2023-02-09 16:49:04
İşte yeni hamle, yeni karar... O yıldızlar da kampanyaya katılıyor!

Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun ardından Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın da kampanyaya katılacağını açıkladı.

Morata ve Griezmann da imzalı forma bağışladı Ronaldodan bir hamle daha

Milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıkacağını açıklamıştı. Milliyet'e göre; Demiral, bugün de kampanyaya Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da katılacağını duyurdu.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formaların açık artırmayla satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.

CR7 VİDEO ATACAK

Merih Demiral, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyası ile ilgili HaberTürk’te açıklamalarda bulundu.

Demiral, "Öncelikle tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Başımız sağ olsun. Şu an Twitter’da yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. Uzakta da olsam, işin içinde olmaya çalışıyorum. Dün Ronaldo ile konuştum, çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Onun ardından formasını satışa çıkardık. Bonucci ve Dybala’nın da formalarını satışa çıkardık. Çok olumlu tepkiler aldık. Açık artırmaya çıkardığımız formalara verilen teklif 5 milyon liraya ulaştı. Bu parayı Ahbap’a bağışlayacağız. Dün Ronaldo ile konuştum, çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Bir saat önce Ronaldo'yla yine konuştum, kendisi video da atacak" ded

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23