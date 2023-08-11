İşte yeni durağı! Acun resmen gönderdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, ülkemizde Yeni Malatyaspor forması da giyen Benjamin Tetteh'in Metz'e transfer olduğunu açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de ayrılık yaşandı.
Championship ekibi, 26 yaşındaki Ganalı santraforu Benjamin Tetteh için Fransa Ligue 1 ekibi Metz ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, golcü futbolcu için bonservis bilgisi paylaşılmadı.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması altında da mücadele eden Tetteh, Hull City ile 17 maçta 1 gol 4 asistlik istatistik yakaladı.