İşte yapılacaklar listesi! Dijitalde bahar temizliği

Siber güvenlik şirketi ESET dijital hayatını düzene sokmak isteyenler için önerilerini paylaştı.

Cihazınızda yüklü olan uygulamaları kontrol edin

Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalara bir göz atıp bu uygulamaları en son ne zaman kullandığınızı ve halen bu uygulamalara ihtiyacınız olup olmadığını kendinize sorun. Halihazırda yüklü olarak gelen bazı Windows Store uygulamaları gibi kullanılmayan uygulamalar, depolama alanında gereksiz yer kapladığı için silinmelidir. Aynı tavsiye mobil hareketlerinizi temizlemek için de geçerli. İhtiyacınız olmayan tüm uygulamaları kaldırın ve ara sıra kullandığınız uygulamaları da devre dışı bırakmayı düşünün. Aynı zamanda “derin uyku” özelliği ile uygulamaların arka planda çalışmasını durdurun.

Başlangıç programlarını inceleyin

Dizüstü bilgisayarınızı açar açmaz muhtemelen otomatik olarak açılan birçok uygulama vardır. Peki bilgisayarınızı her açtığınızda Spotify, Skype veya iTunes gibi bu programların da açılması gerekir mi? Muhtemelen gerekmez, bu yüzden bu uygulamaların arka planda çalışarak başlangıç sürecini ve bilgisayarınızın genel performansını etkilemesini durdurun.

Modern işletim sistemleri, sistem başlangıcı ile birlikte otomatik olarak açılan uygulamaları kolayca inceleyip düzenlemenize imkan tanır.

E-postaları temizleyin

Microsoft Outlook veya Thunderbird gibi bir e-posta programı kullanıyorsanız, ya tüm e-postalar ya da bu e-postaların ekleri cihazınızda depolanır. Bazı ücretsiz e-posta hizmet sağlayıcıları ise sınırlı oranda çevrim içi depolama alanı sunar. E-posta gelen kutunuzda bahar temizliği yapmak için, e-postalarınızı en eskiden en yeniye doğru sıralayıp 2010’dan kalma bir faturaya ya da 2011’den kalma bir parti davetiyesine hala ihtiyaç duyup duymadığınıza karar verin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İndirilenler

İnternetten indirdiğiniz tüm dosyaları bir veya birden çok klasörde mi saklıyorsunuz? O zaman bu klasörleri açıp uygulama yükleme dosyalarına veya önceden gitmiş olduğunuz bir etkinliğin biletine hala ihtiyacınız olup olmadığına karar verin. İhtiyacınız yoksa bu dosyaları silip geri dönüşüm kutunuzu da boşaltın. Böylece neredeyse pek bir çaba sarf etmeden hard diskte büyük bir alan açabilirsiniz.

Resimler ve Videolar

Dizüstü bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde tonlarca resim ve video bulunuyordur. Bazen mobil cihazlarda da eski fotoğraflar bulunabilir. Fotoğrafları ve düşük kaliteli ekran görüntülerini silmeyi ya da bunları alternatif olarak bir harici hard diske, ağ bağlantılı depolama cihazına (NAS), bulut depolama alanına veya bazı durumlarda bir USB’ye taşımayı düşünün.

Güncellemeler

Cihazınızda yüklü olan uygulamaları makul bir sayıya indirip başlangıçta çalışmalarını engelledikten sonra, bu uygulamaların en güncel versiyonlarını kullanıp kullanmadığınıza bir göz atın. Uygulama güncellemenin belirli bir nedeni vardır ve özellikle işletim sisteminizin güvenliği ile ilgili olan güncellemelerin önemi ise yadsınamaz. Güncel olmayan uygulamalar, siber suçlularının suistimal edebileceği bazı güvenlik açıkları barındırabilir. Tam da bu noktada güvenlik güncellemeleri devreye girerek bu açıkları yamayıp suçluların bu açıklardan faydalanmasını engellemeye yarar. Mevcut güncellemeleri indirerek işletim sisteminizi ve tüm uygulamalarınızı güncel tutun.