  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte yağışlı havanın etkisini kaybedeceği tarih
Gündem

İşte yağışlı havanın etkisini kaybedeceği tarih

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava 22 Aralık Çarşamba günü etkisini yitirecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 03:42:00 -
İşte yağışlı havanın etkisini kaybedeceği tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredecek.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altaylı'nın yazısını hangi kafayla kurguladığı belli oldu! Rakı sofrasında memleketi kurtardılar (!)
Gündem

Altaylı'nın yazısını hangi kafayla kurguladığı belli oldu! Rakı sofrasında memleketi kurtardılar (!)

Her koşulda Türkiye'nin aleyhine tavır takınan Fatih Altaylı, bir arkadaşlarıyla rakı sofrasında takıldığını söyleyerek aralarındaki konuşma..
Altın uzmanı 2022 yılı için böyle konuştu! “Altın fiyatlamaları bıçak sırtı gidecek”
Ekonomi

Altın uzmanı 2022 yılı için böyle konuştu! “Altın fiyatlamaları bıçak sırtı gidecek”

Yükseliş rekoru kıran altın için kritik açıklamalarda bulunan Stratejist Yeliz Karabulut, 2022 yılı için "altın fiyatlamaları bıçak sırtı gi..
Hani 'bir anlık' olmuştu! Muharrem Sarıkaya'nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!
Medya

Hani 'bir anlık' olmuştu! Muharrem Sarıkaya'nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ve "Bir anda oldu" dediği skandal görüntülerin devamı ortaya çıktı. Görüntülerde maskesi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay