İşte Windows 11 ile beraber gelen yenilikler...

Aynı anda küçük ekranda dahil birden fazla pencereyi yan yana koyma ve istifleme imkânı sağlar. Bu özellik aynı anda birden fazla ekran ile işi olanlara ilaç gibi gelecek yeniliklerden biridir.

Windows 11 ile beraber 17 inç monitörler için sıkıntılı olan ara yüzü geliştirmeleridir. Artık 4K gibi bir monitörde ara yüzleri sıkıntısız bir şekilde kullanamaya başlayacaksınız.

Bununla beraber başlat çubuğundaki kısa yolları ortaya taşıyabileceksiniz ve buda size büyük ekranda aşırı bir rahatlık sağlayacak.

Artık biliyorsunuz ki yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda çoklu ekran kullanımını desteklemekte, yeni Windows da çoklu ekran kullanımlarında da geliştirmeler bulunmakta. Bu özelliğin en iyi tarafı ise tek tuş ile yapmanız. Yeni bir ekrana geçtiğiniz zamanda bile ana ekranınızda açık olan sayfalar gurup halinde değil de ana ekranınızda nasıl boyutta ise aynı o şekilde aktarılmasıdır.

Windows 11 ile beraber gelen yeni özelliklerden birisi ise, mobil ortamdaki cihazlar ile bilgisayarın iletişimini kolaylaştıran bir altyapıya sahip olacak.

Windows 11 de diğer Windowslar da olduğu gibi oyun entegrasyonunu en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Windows 11 ile beraber özellikle Xbox entegrasyonunu çok daha iyi bir seviyeye taşımışlar.

Market ara yüzü güncellenmiş ve yeni akıllı HDR Modlarını da Windows 11 kullanıcılarına sunulacak. Oynadığınız oyunda HDR desteği olmasa da Windows 11 akıllı HDR sayesinde oyunları daha canlı görmenizde olanak sağlayacak.

Bir diğer özellikte yeni nesil Xbox konsollarında olan oyununuzu SSD’e kayıt etme olanağı sağlayacak. Bu olanak uykuda olan bir oyunun çok daha hızlı bir şekilde uykudan uyanmasına olanak sağlamakta. Hızlı ve yükleme süreleri kısa olan oyun oynama deneyimini Windows kullanıcılarına sağlayacak.

Artık Windows 11 ile beraber android uygulamalar Microsoft store ile beraber çalışabilecek. Bu uygulamaları da Microsoft’un kendi geliştirdiği bir emulator yazılımı ile beraber yapacak.

Windows 11 ile gelecek daha birçok yenilik olacaktır tabi ki ama en önemli ve kullanıcılara rahatlık sağlayabilecek yenilikler bu şekilde.