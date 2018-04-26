İşte vücudumuza sigara kadar zarar veren alışkanlıklarımız

TÜM GÜN HAREKETSİZ OTURMAK

Koltukta, arabada ya da iş yerinde uzun süre hareketsiz şekilde oturuyorsan, birçok sağlık problemine davetiye çıkarıyor olabilirsin. Tüm gün hareketsiz oturmak göğüs kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri gibi kanser türlerine yol açabiliyor. Gün içerisinde hareket etmeyi alışkanlık haline getirmelisin. Eğer masa başında çalışıyorsan, kendine küçük molalar verebilirsin. Böylelikle hem temiz hava almış hem de kısa yürüyüşler yapmış olursun.

SAĞLIKSIZ YAĞ KULLANIMI

Yemeklerine kullandığın yağlar sağlığını olumsuz etkiliyor olabilir. O yüzden, yemeklerinde sağlıklı yağlar tercih etmelisin. Örneğin; salata ve sebze yemeklerinde zeytinyağı tercih ederken, kızartma yemeklerinde avokado yağı kullanabilirsin.

UYKUSUZ KALMAK

Yetersiz uyku kalp krizi, tansiyon, felç, obezite ve diğer birçok riski tetikleyebiliyor. Uzmanlar günde 7-9 saat uyku tavsiye ediyor ve bu uyku süresinin 6 saatten az, 11 saatten fazla olmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

SOLARYUM

Birçok araştırma solaryumun cilt kanseri riskini artırdığını ve erken yaşlanmaya yol açtığını belirtiyor. Dolayısıyla, hem aşırı güneşlenmekten hem de solaryum gibi yapay ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmalısın.