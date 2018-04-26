İşte vücudumuza sigara kadar zarar veren alışkanlıklarımız
Yalnızca sigaranın vücudunuza zarar verdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu alışkanlıklar vücudunuza sigara kadar zarar veriyor. İşte en az sigara kadar sağlığına zarar veren 5 alışkanlık:26 Nisan 2018 Perşembe 16:44
TÜM GÜN HAREKETSİZ OTURMAK
Koltukta, arabada ya da iş yerinde uzun süre hareketsiz şekilde oturuyorsan, birçok sağlık problemine davetiye çıkarıyor olabilirsin. Tüm gün hareketsiz oturmak göğüs kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri gibi kanser türlerine yol açabiliyor. Gün içerisinde hareket etmeyi alışkanlık haline getirmelisin. Eğer masa başında çalışıyorsan, kendine küçük molalar verebilirsin. Böylelikle hem temiz hava almış hem de kısa yürüyüşler yapmış olursun.
SAĞLIKSIZ YAĞ KULLANIMI
Yemeklerine kullandığın yağlar sağlığını olumsuz etkiliyor olabilir. O yüzden, yemeklerinde sağlıklı yağlar tercih etmelisin. Örneğin; salata ve sebze yemeklerinde zeytinyağı tercih ederken, kızartma yemeklerinde avokado yağı kullanabilirsin.
UYKUSUZ KALMAK
Yetersiz uyku kalp krizi, tansiyon, felç, obezite ve diğer birçok riski tetikleyebiliyor. Uzmanlar günde 7-9 saat uyku tavsiye ediyor ve bu uyku süresinin 6 saatten az, 11 saatten fazla olmaması gerektiğinin de altını çiziyor.
SOLARYUM
Birçok araştırma solaryumun cilt kanseri riskini artırdığını ve erken yaşlanmaya yol açtığını belirtiyor. Dolayısıyla, hem aşırı güneşlenmekten hem de solaryum gibi yapay ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmalısın.
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