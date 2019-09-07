0553 313 94 23

İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi

Futbol kariyerini sonlandırarak Fenerbahçe teknik heyetine dahil olan Volkan Demirel, takımda oyunculara mentörlük yapacak. Demirel, ayrıca scout ekibi dışında takip edilen isimleri izleyecek.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:14
İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi

Fenerbahçe'de futbola veda eder etmez teknik heyete dahil olan Volkan Demirel, yeni görevinde oldukça fazla sorumluluk üstlenecek.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı lacivertli efsanenin henüz gerekli belgeleri alamadığı için bu sezon kulübede oturmayacağı ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik heyetin yükünü hafifleteceği öğrenildi.

Emre Belözoğlu ile birlikte çalışacak

Oyunculara mentörlük yapacak olan Demirel, ayrıca scout ekibi dışında takip edilen isimleri izleyecek. Deplasmanlarda da takımla beraber giderek futbolcularla birebir iletişim kuracak.

Volkan Demirel, gelecek yıllarda önce antrenör ardından teknik direktör veya spor yöneticisi olarak Fenerbahçe'de görev alacak.Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'yi gelecek yıllarak taşıyacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:14
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. Emre Belözoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saman yüklü kamyon devrildi
    1. Saman yüklü kamyon devrildi
    2. Mardin şehidinin Ankara’daki evine..
    3. Karamollaoğlu: ABD olduğu sürece..
    4. İzmir’in mermer fuarı dünya vitrinine..
    5. Galatasaray Kulübünden lise müdürü..
    6. ’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla..
    7. Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi’ni ilk..
    8. Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz..
    9. SED Medya tanıtım kokteyline yoğun ilgi
    10. Hayvan otlatan adamı ayının..
    11. "Yeni bir dünya sistemi kurmaya..
    12. Çorlu Muhittin mahallesi TOKİ sözleşme..
    13. Ahıska Türkleri Bişkek buluşması..
    14. Bakan Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye..
    15. Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü..
    16. HSK’dan ‘yargıdaki FETÖ imamları’..
    17. Altıeylül Millet kıraathanesine kavuştu
    18. "Şer odaklarına rağmen, şampiyonluk..
    19. Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross..
    20. Red Bull Gaming Ground Gamex’te..
    21. "Hizmet-İş Sendikasına mensup 2 bin..
    22. Yenikapı tiyatrosu sona erdi, araçlar..
    23. 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası
    24. Siirt’te kontrolden çıkan araç..
    25. Dünya bu vahşete yine sessiz! Müslüman..
    26. Samsung IFA 2019'da ürünlerini tanıttı
    27. İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki..
    28. Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı
    29. Prof. Dr. Çomaklı, Sakarya’da çeşitli..
    30. Anne ve kızlarının yaşam mücadelesi
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim