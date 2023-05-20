İşte vizyon işte liderlik farkı! Erdoğan 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' derken Akşener bakın ne dedi...

6'lı masa Erdoğan düşmanlığında topyekün birleşse de 14 Mayıs'ta sandığa gömüldü.

Seçim sürecinde yere göğe sığdırılamayan Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ın, Kılıçdaroğlu'na kazandıracak kadar oylarının olmadığı ortaya çıkınca, 4 isim de boy göstermelerine imkan tanındıkları televizyon kanallarında, yer ayrılan köşe yazılarında seçimin ardından yerden yerden vurulmaya başlandı.

Vizyonsuz 6'lı masa, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Uysal'dan istediğini elde edemedi. Tutundukları tüm dalları ellerinde kaldı. Sedat Pekerler, Muhammed Yakutlar da işe yaramayınca şimdi ellerindeki tek tutar dal olarak gördükleri Sinan Oğan'a bel bağlamaya başladılar.

İşte vizyon işte liderlik farkı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 6 puan fark atmakla birlikte, yüzde 50+1'i yakalayamayınca seçim ikinci tura kaldı. Erdoğan dün Sinan Oğan'ı Dolmabahça'deki makamında kabul etti. Görüşme talebi Sinan Oğan'dan gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan Oğan ile görüşmesinden önce gazetecilerin sorularını cevaplamış, "Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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Meral Akşener bugün 14 Mayıs hezimetinin ardından ilk defa konuştu. Akşener'in Sinan Oğan ile ilgili verdiği cevap, kendilerine tutunacak dal olarak; Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Uysal, Sedat Pekerler, Muhammed Yakutlardan sonra Oğan'ı gördüklerini ortaya koydu.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Boyun eğmeyeceğim" dediği Sinan Oğan'ın, 6'lı masadan istediği her şeyi alabileceğini belirterek şöyle cevap verdi:

Görüşmeleri sayın Kılıçdaroğlu yönetiyor. Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın arzu ettikleri her türlü görevi, görevlendirmeyi, talebi yerine getirebilir.