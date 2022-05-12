  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşte Ukrayna'da 1 ayda ölen çocuk sayısı! UNICEF duyurdu
Dünya

İşte Ukrayna'da 1 ayda ölen çocuk sayısı! UNICEF duyurdu

UNICEF, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'da son bir ayda 100'e yakın çocuğun öldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 20:42:00 -
İşte Ukrayna'da 1 ayda ölen çocuk sayısı! UNICEF duyurdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'da son bir ayda 100'e yakın çocuğun öldüğünü duyurdu.

UNICEF yetkilisi Omar Abdi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Ukrayna'daki savaşın çocuk hakları krizine neden olduğunu söyledi. Okullara yönelik saldırılara ve çocuklarının eğitim hakkının elinden alındığına dikkati çeken Abdi, son bir ayda Ukrayna'da yaklaşık 100 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Okulların askeri amaçlar için kullanıldığını ve geçen hafta UNICEF destekli 15 okulun savaşta zarar gördüğünü söyleyen Abdi, okullara yönelik saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

ABD: Rusya, Ukrayna'da her gün ortalama 22 okulu hedef aldı

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başladığı günden beri her gün ortalama 22 okulu hedef aldığını söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Rus ordusuna yönelik suçlamaları reddederek Ukrayna'da çocuklara tarihin doğru öğretilmediğini savundu.

Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kyslytsya ise Rusya'yı Ukraynalı çocukları kaçırmak ve yasa dışı evlatlık vermekle suçladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay