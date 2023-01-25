İşte UEFA Uluslar Ligi eşleşmeleri

UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun yarı final eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İspanya turnuvanın yarı finalinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Yarı final maçlarında İspanya ile İtalya eşleşirken, Hollanda ile de Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

14-18 Haziran tarihlerinde yapılacak finallere, Hollanda’nın Rotterdam ve Enschede şehirleri ev sahipliği yapacak. Yarı final ilk maçında İspanya ile İtalya, 14 Haziran Çarşamba günü Hollanda’nın Rotterdam şehrinde karşı karşıya gelecek. Yarı final ikinci müsabakasında ise Hollanda ve Hırvatistan, 15 Haziran Perşembe günü Enschede’de karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi kupası, 18 Haziran Pazar günü Rotterdam’da oynanacak final maçının ardından sahibini bulacak.