  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tek amaç Erdoğan’ı devirmek! Akşener PKK'ya gül uzattı partide kriz patladı

Fransızlar kaybetti... Kardeş ülkenin tercihi Türkiye oldu

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu orada yaptı! Dikkat çeken "Yunan Adaları" detayı

HDP cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı

1 gram altını bile olanlar dikkat! Yeni altın tahmini yatırımcıyı tam anlamıyla şaşkına çevirecek

Abdülkadir Selvi açıkladı! 6'lı Masa'nın ortak adayı belli oldu

Rusya’ya yaptırım bize müthiş yansıdı! Türkiye çok daha pahalıya dünyaya satacak

Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Kar İstanbul'a dayandı! Görüntüler az önce geldi

PKK hiç bu kadar açık konuşmamıştı! "6'lı masayla biriz beraberiz" Cevap ver Akşener, beraber misiniz?
Spor İşte UEFA Uluslar Ligi eşleşmeleri
Spor

İşte UEFA Uluslar Ligi eşleşmeleri

UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonu yarı final eşleşmeleri İspanya - İtalya, Hollanda - Hırvatistan şeklinde oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 17:22:00 -
İşte UEFA Uluslar Ligi eşleşmeleri

UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun yarı final eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İspanya turnuvanın yarı finalinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Yarı final maçlarında İspanya ile İtalya eşleşirken, Hollanda ile de Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

14-18 Haziran tarihlerinde yapılacak finallere, Hollanda’nın Rotterdam ve Enschede şehirleri ev sahipliği yapacak. Yarı final ilk maçında İspanya ile İtalya, 14 Haziran Çarşamba günü Hollanda’nın Rotterdam şehrinde karşı karşıya gelecek. Yarı final ikinci müsabakasında ise Hollanda ve Hırvatistan, 15 Haziran Perşembe günü Enschede’de karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi kupası, 18 Haziran Pazar günü Rotterdam’da oynanacak final maçının ardından sahibini bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23