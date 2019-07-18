İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turunda alınan sonuçlar! UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu karşılaşmaları oynanan 10 maç ile tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.



Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.



Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:



Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5



Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)



Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)



AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)



Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)



Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)



Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)



Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)



Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2



Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)

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