İşte Türkiye'nin yerli ve milli yazılımı RoboSay! İlgili yeni detaylar belli oldu: 5 milyon kullanıcı hedefliyor

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan apartman ve site yönetim yazılımı RoboSay, 2024 yılı sonuna kadar 600 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Dört yılı aşkındır üzerinde çalıştıkları RobaSay isimli yazılımı bu yıl başında kullanıcılara açtıklarını söyleyen RobaSay Kurucusu ve CEO’su Meral Tutuk gördükleri ilgi karşında büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek şunları söylüyor, “Yeni nesil bir yazılım oluşturarak piyasaya sürdük. Rakiplerin de olduğu bu piyasada ürünümüz çok beğenildi ve ilgi gördü. Pilot uygulamaların ardından apartman ve site yönetimleri ile uzun süreli anlaşmalar yapmaya başladık. 2026 yılı sonu hedefimiz ise 5 milyon kullanıcı tarafından kullanılmak”.

RoboSay, apartman, site, rezidans, AVM, iş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarındaki para akışı ve iş akışını yönetmek üzere site yönetim şirketleri, site yönetimleri ve sakinlere yönelik geliştirilmiş daire başı aylık kiralama modeli ile bulutta ve mobilde çalışan yeni nesil bir yönetim yazılımı olma özelliğine sahip.

SİTE BÜTÇELERİ MİLYON DOLARLAR OLDU

Binlerce kişinin yaşadığı toplu konutlarda toplanan aidat ve yatırım bütçeleri devasa rakamlara ulaşmış durumda. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu gibi sitelerin yıllık bütçeleri 10 milyon – 80 milyon TL. arasında değişiyor. Alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari alanlar, konut ve sosyal tesislerin bir arada olduğu karma yapılarda ise bu bütçeler yıllık 150 milyon TL’yi aşıyor. Tüm ülke genelindeki toplu konutlar, apartman ve sitelerden toplanan bu bütçelerin toplamlarına baktığımızda ise yıllık bütçeler milyon dolarları aşıyor.

Geliştirdikleri yazılım ile birlikte site yönetim sistemine büyük kolaylık getirmeyi planladıklarını belirten Meral Tutuk RoboSay hakkında şu bilgileri veriyor; “Ürünümüzün en büyük özelliği kullanıcı dostu olması diyebilirim. Örneğin hiç muhasebe bilgisi olmayan bir site yöneticisi de yazılımı kullanarak işlerini yönetebiliyor. capital'e göre: RoboSay ın en temel çıkış amaçlarından biri de de site yöneticileri ve sakinler arasında yaşanan sorunları gidermektir. RoboSay kullanan bir kişi programın ön yüzünde işlemleri basitçe yaparken program arka planda virman ve diğer muhasebesel işlemleri otomatik yapıyor. İşletme defteri, denetim raporu, mizan gibi raporları sakinlerin de anlayabileceği basitlikte kullanıcılara sunuyor. Böylelikle site yönetimlerine güven daha da artıyor.

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ROBOSAY DÜNYAYA AÇILACAK

Pazar hedeflerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını söyleyen Tutuk, başta Avrupa ülkeleri özellikle de Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerle görüşmeler yaptıklarını ve kısa bir süre içerisinde bu ülkelerde ki kullanıcılara da hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek sonrasında Türki Cumhuriyetler, Körfez ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmayı planladıklarını söylüyor.