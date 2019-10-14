İşte Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve millilik oranı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte bölgede yalnız kalan teröristler ağır kayıplar verdi. Teröristlerin hamisi ve finansörü konumundaki Batılı ülkeler ise Türkiye'nin başlattığı harekata karşı harekete geçti.

Terör yandaşlarına kucak açan ve her fırsatta Türkiye aleyhinde propaganda çalışmaları yürüten Finlandiya, Norveç, Hollanda, Fransa ve Almanya, teröristlere karşı yürütülen harekatı baltalamak için Türkiye'ye silah ihracatını durdurduklarını açıkladı.

Silah satmayacağını duyuran ülkelerden Almanya 243 milyon euro, Fransa 45.1 milyon euro, Finlandiya 17 milyon euro, Norveç ise 6 milyon euro Türkiye'ye silah ihracatı gerçekleştiriyor. Milyar euroların konuşulduğu bir pazar için söz konusu rakamlar, oldukça küçük kalıyor.

Türkiye'yi etkilemeyecek

Son dönemlerde savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin sektördeki yerli ve millilik oranı ise yüzde 70'leri buluyor. Bunun yanında Türkiye söz konusu ülkelerden küçük çaplı alımlar yapıyor.

Öte yandan askeri kaynaklar bölgede sivilleri katleden teröristleri korumak amacıyla Türkiye'ye uygulanan bu silah ambargosunun Barış Pınarı Harekatı'nı etkilemeyeceği görüşünde.