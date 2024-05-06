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Yaşam İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Yaşam

İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Yeniakit Publisher
2024-05-06 15:59:00 -
İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Mayıs ayı itibariyle pek çok ilde bahar sıcakları yaşansa da bazı illerde kar yağışı etkili oluyor. Dün gece yurt genelindeki en soğuk il belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 6,8 derece olarak ölçülürken, Amasya Tavşan Dağı eksi 5,4 olarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 5,3 derece ile Bolu Abant Gölü Milli Parkı oldu.

Geçtiğimiz gün ise Bolu’da kar ve dolu yağışı etkili olmuştu. Geçtiğimiz gün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir genelinde düşmüştü

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