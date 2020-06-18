  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İşte Türkiye'nin başörtülü ilk başsavcısı: Tuba Ersöz kimdir?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2020 yaz kararnamesiyle 4 bin 626 hakim ve savcının görev yerleri değişti. HSK Kararnamesi ile bir ilke de imza atılarak ilk kez başörtülü kadın Başsavcı olarak atandı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya'nın Beyşehir ilçesi Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:08:00 - 2020-06-18 10:24:32
İşte Türkiye'nin başörtülü ilk başsavcısı: Tuba Ersöz kimdir?

HSK 2020 yaz kararnamesiyle 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa ve Adana başsavcıları değiştirilirken, Ankara ve İstabul'da başsavcı değişikliğine gidilmedi. Kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı başsavcı yapıldı.

18 ilin Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 4 bin 161’i adli 465’i idari toplam 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa, Adana, Mardin, Aksaray, Tekirdağ, Bolu, Kırşehir, Siirt, Bartın, Ardahan, Bingöl, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Niğde ve Gümüşhane başsavcıları değişti. Ankara, İzmir ve İstabul’a başsavcı vekili ile hakim ve savcı takviyesi yapıldı.

İlk başörtülü Başsavcı: Tuba Ersöz

Kararname ile bir ilk de gerçekleşti, bir başörtülü savcı, başsavcı yapıldı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile FETÖ’nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Insallah

Feto veya baska bir orgutun ajani degildir insallah. 100 yildir horlanan dışlanan mekanin, vatanin sahibi Turkislam milletinin savcisi olur insallah.
  • Yanıtla

Selçuklu

Vaybe neler oluyor! Ateist kanunlara tabi başörtüsü! Çok ilerleme var sizde çok! Putlara ibadet eden başörtülüler yetiştirdinizya! Doğuperinçek doğru demiş kemalistler diye!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı