İşte Türkiye'nin başörtülü ilk başsavcısı: Tuba Ersöz kimdir?

HSK 2020 yaz kararnamesiyle 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa ve Adana başsavcıları değiştirilirken, Ankara ve İstabul'da başsavcı değişikliğine gidilmedi. Kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı başsavcı yapıldı.

18 ilin Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 4 bin 161’i adli 465’i idari toplam 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa, Adana, Mardin, Aksaray, Tekirdağ, Bolu, Kırşehir, Siirt, Bartın, Ardahan, Bingöl, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Niğde ve Gümüşhane başsavcıları değişti. Ankara, İzmir ve İstabul’a başsavcı vekili ile hakim ve savcı takviyesi yapıldı.

İlk başörtülü Başsavcı: Tuba Ersöz

Kararname ile bir ilk de gerçekleşti, bir başörtülü savcı, başsavcı yapıldı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile FETÖ’nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.