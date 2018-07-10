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İşte Türkiye'de bir dönem böyle sona erdi!

24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Yeni sistemin ilk bakanları yemin ederek görevlerine başladı. İşte bakanlıklarda düzenlenen devir teslim törenleri...

10 Temmuz 2018 Salı 21:09
İşte Türkiye'de bir dönem böyle sona erdi!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Sonrasında da bakanlıklarda devir teslim törenlerine geçildi. Halef-selef isimler yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine Müsteşarlığında düzenlenen törenle Mehmet Şimşek'ten görevi devraldı.

 

Milli Savunma Bakanlığına Atanan Orgeneral Hulusi Akar, görevini bakanlıkta düzenlenen törenle Nurettin Canikli'den aldı.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen törenle görevi Ahmet Demircan'dan devraldı.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, eski Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan'dan görevi devraldı.

 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkta düzenlenen törenle göreviVeysel Eroğlu'ndan devraldı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi devraldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

 

Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Ersoy (solda), bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Numan Kurtulmuş'tan devraldı.

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlıkta düzenlenen törenle görevi İsmet Yılmaz'dan devraldı.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevi eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıFaruk Özlü'den devraldı.

 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Fatma Betül Sayan Kaya'dan devraldı. Devir teslim törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık görevini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye devretti.

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen törenle görevi Nihat Zeybekci'den devraldı.

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Fatih Dönmez, görevi Berat Albayrak'dan devraldı.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:09
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Nihat Zeybekci
  3. Süleyman Soylu
  4. Mehmet Şimşek
  5. İsmet Yılmaz
  6. Nurettin Canikli
  7. Veysel Eroğlu
  8. Ahmet Eşref Fakıbaba
  9. Ahmet Demircan

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