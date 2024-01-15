İşte Türkiye buna hasretti! Kütahya Valisi'nden pavyon açıklaması

Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle belediyenin sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Işın, önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Musa Işın, kentteki 10 pavyonun artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatılmasıyla ilgili soruya cevap verdi.

Pavyonlar için, "Orası tam bir bataklık" değerlendirmesi yapan Vali Işın, "Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var." ifadelerini kullandı.

Vali Işın tüm Türkiye'ye örnek olacak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır. Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı.

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