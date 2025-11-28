İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın 9 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 3 milyar 451 milyon 956 bin 197 dolardan 3 milyar 962 milyon 783 bin 776 dolara çıktı.

Geçen sene iki ülkenin ticaret hacmi, 4 milyar 964 milyon 661 bin 123 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye'nin Malezya'ya ihracatında artış ivmesi sürerken, yılın 9 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 yükseliş gösterdi.

Bu ülkeye geçen yıl ocak-eylül döneminde 290 milyon 246 bin 692 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 460 milyon 241 bin 372 dolara çıktı.

Malezya Palm Yağı Konseyi Üst Yöneticisi Belvinder Sron, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, stratejik konumu, nüfusu ve pazar dinamikleriyle Malezya için önemli bir ticaret partneri konumunda." dedi.

Sron, Malezya'nın ürün portföyünün Türkiye'nin genişleyen imalat sektörünü ve komşu pazarlara ihracatını desteklemek için iyi bir konumda bulunduğunu belirterek, bu durumun işbirliği için yeni fırsatlar ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye ile ticari ilişkileri en üst düzeye çıkarmak ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerini artırmak istediklerini dile getiren Sron, "Türkiye ve Malezya arasındaki ticari ilişkiler artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Sron, Türkiye'ye ihracatlarında palm ve palm yağı türevlerinin önemli bir kalem olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin Malezya'dan ithal ettiği yaklaşık 1 milyon tonluk palm ve palm yağı türevlerinin büyük bölümü katma değerli işleme ve imalatta kullanılıyor ve bu nihai ürünler, komşu ülkelere ihraç ediliyor." dedi.

Türkiye'nin, bu yönüyle Malezya palm yağının daha geniş bir ticaret ve sanayi ekosistemine katkıda bulunması fırsatı sunduğunu belirten Sron, nüfus artışı ve turizmdeki gelişmelere bağlı olarak Malezya'nın Türkiye ile ticari ilişkilerinin daha da artacağını öngördüklerini söyledi.

Sron, Malezya'nın, Türkiye ile hem gıda hem de gıda dışı sektörlerde işbirliğini genişletme arzusunda olduğunu vurgulayarak, Malezya'nın, dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisi konumuna geldiğini ve küresel palm yağı arzının yüzde 24'ünü karşıladığına dikkati çekti.

Malezya'nın, en değerli tarımsal ihracat kalemi olan palm yağından geçen yıl 24 milyar dolar ihracat geliri elde ettiğini söyleyen Sron, sürdürülebilirlik prensipleriyle üretilen palm yağının Malezya'da 450 binden fazla küçük çiftçinin geçim kaynağı olduğunu ve ülkede ham palm yağı üretiminin 19,3 milyon tona ulaştığını ifade etti.