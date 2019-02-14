İşte Türk hekimlerin farkı

Almanya’da kansere yakalanan ve doktorların “iki yıl yaşar” dediği Ayten Yıldırım, Türkiye’de nadir olarak uygulanan bir operasyonun ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştu. 22 yıldır Almanya’da yaşayan Ayten Yıldırım’a, 10 ay önce kolon (kalın bağırsak) kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gören ve ameliyat şansının bulunmadığı belirtilen Yıldırım, bunun üzerine çareyi Türkiye’de aradı.

Lokman Hekim Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisine başvuran Yıldırım, karaciğerini de saran tümörden nadir olarak uygulanan bir yöntemle kurtularak hayata yeniden bağlandı. Ameliyatı yapan Doç. Dr. Fatih Can “Bu hastada uyguladığımız teknik, çok sık uygulanan bir karaciğer ameliyatı tekniği değil. Ameliyat yaklaşık 9 saat sürdü. Bu şekilde benim bugüne kadar uyguladığım 13’üncü hasta oldu. Karaciğerin orta kısmındaki oldukça büyük bir bölümü özel bir teknik kullanarak çıkarttık. Karaciğerin sağ ve sol tarafında az miktarda karaciğer dokusu kaldı. Kalan karaciğerlerin besleyici ve boşaltıcı damarlarını koruyabildiğimiz için bu karaciğer hastaya yetebildi” dedi.