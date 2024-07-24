İşte Türk askeri mühendisliği: Öyle bir kara robotu ki her kılığa girebiliyor!

Türk insansız kara aracı ailesinin önemli üyelerinden ASELSAN ASLAN, yetenekleriyle göz dolduruyor. Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı ASLAN, farklı yüklerle çok sayıda görevi başarıyla yürütmeyi hedefliyor.

ASELSAN, insansız kara aracı ailesinin yeni üyelerinden ASLAN'ı geliştirmeye devam ediyor. Farklı görev yükleriyle teçhiz edilebilen Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı (İKA) ASLAN, cephe hattında Mehmetçiğin en büyük yardımcılarından biri olmaya aday.

ASLAN İKA'ya dair ASELSAN tarafından yayınlanan son bilgi görseli, bu aracın elektronik harp unsurlarıyla da donatılabildiğini gözler önüne serdi.

Gelişmiş yazılımı sayesinde otonom hareket kabiliyetine sahip durumdaki ASLAN, üzerine kablolu dron entegre edildiğinde sınır boylarında kesintisiz gözetleme-keşif görevi icra edebiliyor.

Teleskobik gözlem cihazlarıyla derinlemesine tarama da yapabilen ASLAN, tehditlere yönelik müdahale gerektiğinde ASELSAN ürünü stabilize silah sistemi SARP-L'yi kullanıyor.

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Bu silahtan ateşlenen 12,7 mm yahut 7,62 mm'lik mermiler, 1 kilometre ilâ 6,5 kilometre arasındaki menzil boyunca hedeflerini nokta hassasiyetle vuruyor.

SARP-L haricinde ASLAN'a lazer güdümlü mini füze sistemi de takılabiliyor. Bu sistemin ateşlediği 40 mm çaplı METE füzesi yaklaşık 1 kilometre menzildeki hedefler üzerinde etkili oluyor.

Paletleri tamamen suya batmış olsa bile ilerlemeye devam eden elektrik motorlu ASLAN, 750 kilogram ağırlığıyla belli bir mesafeye kadar dik engellerden, aynı zamanda 60 santimetre genişlikte hendekten geçiş yapabiliyor. ASLAN tüm bunların yanında lojistik amaçlı yük sepeti olarak da kullanılabiliyor.

Geniş bir ihracat potansiyeli barındıran ASLAN, modüler yapısıyla farklı görev yüklerinin kısa sürede uygulandığı modern bir insansız kara aracı oldu.

SELSAN ASLAN ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK: 750 kilogram

GÜÇ: Elektrikli motor

Görevler:

Hedef Tespiti

Sınır/Tesis Güvenliği

Savunma/Taarruz

Teçhizat:

SARP-L Stabilize Silah Sistemi

Kablolu Dron Sistemi

Uzun Menzilli Akustik Sistemi

Otonom Hareket ve Görev Kabiliyeti

Mastlı Çevre Gözetleme Sistemi

Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi

Lojistik Amaçlı Yük Sepeti