İşte Türk askeri mühendisliği: Öyle bir kara robotu ki her kılığa girebiliyor!
Türk insansız kara aracı ailesinin önemli üyelerinden ASELSAN ASLAN, yetenekleriyle göz dolduruyor. Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı ASLAN, farklı yüklerle çok sayıda görevi başarıyla yürütmeyi hedefliyor.
Türk insansız kara aracı ailesinin önemli üyelerinden ASELSAN ASLAN, yetenekleriyle göz dolduruyor. Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı ASLAN, farklı yüklerle çok sayıda görevi başarıyla yürütmeyi hedefliyor.
ASELSAN, insansız kara aracı ailesinin yeni üyelerinden ASLAN'ı geliştirmeye devam ediyor. Farklı görev yükleriyle teçhiz edilebilen Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı (İKA) ASLAN, cephe hattında Mehmetçiğin en büyük yardımcılarından biri olmaya aday.
ASLAN İKA'ya dair ASELSAN tarafından yayınlanan son bilgi görseli, bu aracın elektronik harp unsurlarıyla da donatılabildiğini gözler önüne serdi.
Gelişmiş yazılımı sayesinde otonom hareket kabiliyetine sahip durumdaki ASLAN, üzerine kablolu dron entegre edildiğinde sınır boylarında kesintisiz gözetleme-keşif görevi icra edebiliyor.
Teleskobik gözlem cihazlarıyla derinlemesine tarama da yapabilen ASLAN, tehditlere yönelik müdahale gerektiğinde ASELSAN ürünü stabilize silah sistemi SARP-L'yi kullanıyor.
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Bu silahtan ateşlenen 12,7 mm yahut 7,62 mm'lik mermiler, 1 kilometre ilâ 6,5 kilometre arasındaki menzil boyunca hedeflerini nokta hassasiyetle vuruyor.
SARP-L haricinde ASLAN'a lazer güdümlü mini füze sistemi de takılabiliyor. Bu sistemin ateşlediği 40 mm çaplı METE füzesi yaklaşık 1 kilometre menzildeki hedefler üzerinde etkili oluyor.
Paletleri tamamen suya batmış olsa bile ilerlemeye devam eden elektrik motorlu ASLAN, 750 kilogram ağırlığıyla belli bir mesafeye kadar dik engellerden, aynı zamanda 60 santimetre genişlikte hendekten geçiş yapabiliyor. ASLAN tüm bunların yanında lojistik amaçlı yük sepeti olarak da kullanılabiliyor.
Geniş bir ihracat potansiyeli barındıran ASLAN, modüler yapısıyla farklı görev yüklerinin kısa sürede uygulandığı modern bir insansız kara aracı oldu.
SELSAN ASLAN ÖZELLİKLERİ
AĞIRLIK: 750 kilogram
GÜÇ: Elektrikli motor
Görevler:
Hedef Tespiti
Sınır/Tesis Güvenliği
Savunma/Taarruz
Teçhizat:
SARP-L Stabilize Silah Sistemi
Kablolu Dron Sistemi
Uzun Menzilli Akustik Sistemi
Otonom Hareket ve Görev Kabiliyeti
Mastlı Çevre Gözetleme Sistemi
Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi
Lojistik Amaçlı Yük Sepeti